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Стало известно, на сколько матчей может быть диквалифицирован Дрэймонд Грин

Стало известно, на сколько матчей может быть диквалифицирован Дрэймонд Грин
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин может пропустить ориентировочно 11-13 матчей за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, сообщает ESPN со ссылкой на неназванные источники. Баскетболист был бессрочно дисквалифицирован НБА 13 декабря.

Напомним, данный скандальный эпизод уже не первый в карьере Грина, который обладает одним из самых непростых характеров в НБА. Ранее сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Уорриорз» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Грина 15 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал 9,7 очков, делал 5,5 подборов и 5,8 передач в среднем за игру. Он является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 27, Подзиемски - 15, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 11, Муди - 11, Шарич - 8, Луни - 6, Робинсон - 3, Пол - 2, Santos - 2, Джозеф, Гаруба, Грин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Грант - 17, Брогдон - 17, Эйтон - 13, Хендерсон - 12, Камара - 6, Тибулл - 5, Уокер - 5, Уэйнрайт - 3, Мюррэй - 2, Мэйс - 1, Браун, Рит, Рупер
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