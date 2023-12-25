Стало известно, на сколько матчей может быть диквалифицирован Дрэймонд Грин

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин может пропустить ориентировочно 11-13 матчей за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, сообщает ESPN со ссылкой на неназванные источники. Баскетболист был бессрочно дисквалифицирован НБА 13 декабря.

Напомним, данный скандальный эпизод уже не первый в карьере Грина, который обладает одним из самых непростых характеров в НБА. Ранее сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Уорриорз» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Грина 15 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал 9,7 очков, делал 5,5 подборов и 5,8 передач в среднем за игру. Он является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».