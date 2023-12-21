«Голден Стэйт» начал побеждать после отстранения Грина. Неужели Карри лучше без него?

33-летний форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин был отстранён на неопределённый срок после того, как в матче с «Финиксом», состоявшемся 12 декабря, зарядил центровому Юсуфу Нуркичу по лицу. Ветеран «Голден Стэйт» заявил, что лишь отмахивался от соперника, так как тот тянул его за бедро, и не планировал ударять того. Тем не менее в результате эпизода Грин был сразу же удалён с площадки за неспортивный фол второй степени.

Недавно он начал работать с психологом и, по данным инсайдеров, вернётся на площадку не ранее чем через несколько недель. Ну а «Голден Стэйт» тем временем продолжает свою победную серию: впервые с октября команда выиграла три матча подряд. Неужели эти два факта как-то взаимосвязаны?

Вчера, 20 декабря, «Уорриорз» сделали камбэк с «-17» и одержали волевую победу над «Бостоном», прервав серию лучшей команды Восточной конференции. Стефен Карри отыграл всю четвёртую четверть, будучи в шаге от перебора фолов, набрал 13 очков, а также оформил трёхочковый со степ-бэком, который сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. В ходе дополнительного отрезка он набрал семь из 11 баллов «Дабз», а за 10 секунд отправил в кольцо соперника ещё один важнейший трёхочковый, после чего соответствующим жестом отправил «Селтикс» спать. Ну а Дрэймонд наблюдал за всем этим по телевизору.

И исключительно с точки зрения статистики «Голден Стэйт» действительно смотрится чуть лучше без Грина, нежели с ним. В особенности это применимо к Стефену Карри. В матчах нынешнего регулярного чемпионата он и Дрэймонд вместе отыграли 369 минут. Когда они находились на площадке, «Уорриорз» имели нет-рейтинг в «-5,7», атакующий рейтинг в 115 очков на 100 владений и защитный — в 120. А когда Стеф играл без Грина (102 минуты), нет-рейтинг улучшался до «+11», атакующий рейтинг — до 123,6 балла, а защитный — до 112,6.

Стефен Карри и Дрэймонд Грин Фото: Nic Antaya/Getty Images

Если рассматривать цифры не в рамках конкретного сезона, а за все 12 лет, что эти двое провели в одной команде, было всего 69 матчей, в которых Карри принял участие, а Дрэй — нет. При этом победу «Уорриорз» вместе со Стефом одержали в 62,3% из них (43). А вот в случае Грина ситуация обратная. Из 115 игр, в которых он появлялся на площадке без звёздного напарника, триумфом завершились только 38,3% (44).

Конечно, были и случаи, когда Дрэймонд во многом поспособствовал успеху именитого товарища. Например, когда в концовке чемпионского сезона-2021/2022 Карри набрал 47 очков в матче с «Вашингтоном», 41 из них — то есть 87% — пришлись на 15 минут, когда Грин находился на площадке. За 20 минут без него Стефен записал на свой счёт всего шесть баллов.

При этом карьерная статистика Карри в матчах, проведённых без Грина, также выглядит чуть хуже, чем в матчах с ним. Но эта разница настолько незначительная, что можно с уверенностью сказать — Стефен добился бы успеха в «Уорриорз» и без Дрэя.

Дрэймонд Грин Матчи Очки Подборы Передачи Точность с игры Точность из-за дуги Потери Присутствует 658 26,5 4,9 6,7 8,9 из 18,8 (47,5%) 4,3 из 10,1 (42,8%) 3,2 Отсутствует 69 26,0 5,0 6,1 8,7 из 18,4 (47%) 4,2 из 10,6 (40,2%) 3,4

Карьерная статистика Стефена Карри с Дрэймондом Грином и без него

Однако Карри всё-таки является одним из самых талантливых баскетболистов в современной НБА и особо ни от кого не зависит. Поэтому сравнения на индивидуальном уровне тут, конечно же, будут не в пользу Грина. А вот если рассматривать всю команду, то с ним «Уорриорз» имеют куда лучший баланс, нежели в его отсутствие — 67% (518 из 773) против 51% (66 из 129). Плеймейкинг, высокий баскетбольный IQ, а также качественная игра в защите и на подборе делают Грина одним из ключевых игроков «Голден Стэйт».

«Дрэймонд во многом определяет наши результаты. На протяжении многих лет я говорил, что без Дрэймонда у нас не было бы ни одного чемпионства, и я всецело в это верю. У нас были талантливые команды, но Дрэймонд — это наша защитная сила, он привносит эмоции, накал. С ним у нашей команды просто другой менталитет. Он выводит нас на вершину. Он очень сильная фигура, и он это знает», — сказал главный тренер Стив Керр.

Аналогичное мнение разделяет и другой участник «Большого трио» команды, Клэй Томпсон:

«Я не думаю, что мы со Стефом добились бы такого успеха [без Грина]. Потому что мы со Стефом — «хорошие парни», у нас не было бы такого фактора устрашения или как вы хотите это назвать. Дрэймонд был резким с того момента, как он пришёл в команду и оказался в стартовой пятёрке. Возможно, он не самый искусный игрок в лиге, но он сделает всё возможное, чтобы выиграть матч. Он будет выводить соперников из себя, нырять за свободным мячом, создавать для нас открытые броски. Я очень уважаю Дрэймонда».

Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Знаете, что ещё делает Грина важной фигурой в «Голден Стэйт»? Его отношения со Стефеном Карри. Эти двое являются неразлучными друзьями за пределами площадки. И это одна из главных причин, по которой Дрэй остался в команде, несмотря на 19 отстранений, дисквалификацию в финале-2016, драку с Джорданом Пулом и далее по списку.

Боб Майерс, который провёл 12 лет на посту генерального менеджера «Уорриорз», отмечал, что за закрытыми дверями слово Стефа «весит» больше, чем чьё-либо ещё. Неудивительно, что минувшим летом Грин сразу после открытия рынка свободных агентов получил контракт на $ 100 млн, который позволит ему остаться в команде вместе с Карри до 2026 года.

На данный момент Боб Майерс полностью погрузился в телевидение — сейчас он появляется на экранах в качестве аналитика, в частности на ESPN.

Но теперь, когда Грин заработал три удаления и два серьёзных отстранения за два месяца, даже Карри остался не в восторге. На пресс-конференции, где его спросили обо всём произошедшем, Стефен выглядел слегка раздражённым и с трудом находил нужные слова.

«Мы всегда говорили ему, что ты не можешь изменить себя как игрока, свой конкурентный настрой, физическую силу, с которой ты играешь. Но ты не можешь давать людям повод уходить, смотреть на тебя определённым образом и судить по каждому инциденту, который происходит.

Дрэймонд Грин и Стефен Карри Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Так что это тяжело. Он нам нужен, и, очевидно, удаление повлияло на ход встречи и наши эмоции. Это будет для него испытанием. Мы здесь, чтобы поддержать его. Мы здесь, чтобы верить в него, что он сможет это сделать. И да, нам, конечно, нужно, чтобы он победил в этой битве», — сказал он.

И пока Грин борется с внутренними демонами, его команда выглядит довольно убедительно. В себя наконец-то пришёл Клэй Томпсон, который в каждом из последних четырёх матчей набирал не менее 24 очков. У Стива Керра появилась возможность распределить те 30 минут, которые получал Грин, между другими игроками, отчаянно нуждающимися в игровом времени. Крис Пол и Жонатан Куминга в среднем начали играть на пять минут больше. Новичок Трэйс Джексон-Дэвис впервые отыграл «20+», пока другой дебютант, Брэндин Подзиемски, стабильно проводит на площадке по полчаса.

В то же время отстранение Грина является для него реальной возможностью решить какие бы то ни было проблемы, порождающие его агрессию на площадке. Все в НБА верят, что небольшой перерыв пойдёт ему на пользу. И если Дрэймонд всё-таки сумеет обуздать свой пыл, при этом продолжив оказывать серьёзное защитное влияние на игру, то ему просто не будет цены. Будем верить, что он на самом деле работает над этим.

Пока получается, что от дисквалификации Грина выиграли все. Значит ли это, что команде пора распрощаться с игроком? Скорее, нет. До обмена дело вряд ли дойдёт, хотя интерес со стороны «Далласа» и «Лейкерс» всё-таки присутствует. Если мы сможем наблюдать какие-то явные изменения в характере Дрэймонда, то в «Голден Стэйт» ему наверняка простят и эти проступки. Но на сколько хватит терпения руководства? И, что самое главное, Стефа Карри?

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