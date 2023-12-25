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Лучший снайпер Еврокубка высказался о сверхрезультативности своей команды в этом сезоне

Лучший снайпер Еврокубка высказался о сверхрезультативности своей команды в этом сезоне
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Разыгрывающий «Парижа» Ти Джей Шортс прокомментировал тот факт, что последний матч его команды в Еврокубке с «Гамбург Тауэрс» (120:91) стал уже восьмым в этом розыгрыше, когда парижане набрали не менее 100 очков.

«Я думаю, что наш успех в нападении обусловлен доверием к нашим тренерам и доверием друг к другу в раздевалке. Мы собрались вместе в августе и очень усердно работали до этого момента. Я думаю, что тренер очень четко понимает наши роли и то, что он хочет, и то, как он хочет, чтобы мы играли, с каким темпом, какие броски искали, откуда атаковать и все такое. Я думаю, что на этом этапе сезона мы доверяем системе. И когда мы делаем это и показываем свои лучшие качества, я думаю, что это и есть причина результата. Очевидно, что мы играем динамично, в высоком темпе. Это всего лишь результат, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и дальше в оставшейся части сезона», — приводит слова Шортса официальный сайт Евролиги.

Отметим, что Шортс является лидером турнира по среднему количеству очков за матч (18,1), а также лучшим по результативным передачам (7,4).

Еврокубок . Группа A. 12-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
120 : 91
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
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