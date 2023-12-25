ESPN: Дрэймонд Грин проводит виртуальные встречи с НБА для отслеживания его прогресса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, бессрочно дисквалифицированный НБА за удар в лицо центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, принимает участие в периодических виртуальных встречах с представителями клуба, лиги и национальной ассоциации баскетболистов для отслеживания его прогресса в контексте возможного возвращения на паркет, сообщает ESPN.

По информации источника, эти встречи посредством Zoom предназначены для того, чтобы НБА, национальная ассоциация баскетболистов и «Уорриорз» оценивали прогресс Грина в решении любых проблем, которые могли бы спровоцировать повторные эпизоды насилия по отношению к противниками и товарищам по команде.

Ранее сообщалось, что Грин может пропустить примерно 11-13 матчей. После инцидента с Нуркичем одиозный форвард «Уорриорз» начал работать с психологом.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Грина 15 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал 9,7 очка, делал 5,5 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру. Он является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».