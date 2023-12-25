Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: Дрэймонд Грин проводит виртуальные встречи с НБА для отслеживания его прогресса

ESPN: Дрэймонд Грин проводит виртуальные встречи с НБА для отслеживания его прогресса
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, бессрочно дисквалифицированный НБА за удар в лицо центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, принимает участие в периодических виртуальных встречах с представителями клуба, лиги и национальной ассоциации баскетболистов для отслеживания его прогресса в контексте возможного возвращения на паркет, сообщает ESPN.

По информации источника, эти встречи посредством Zoom предназначены для того, чтобы НБА, национальная ассоциация баскетболистов и «Уорриорз» оценивали прогресс Грина в решении любых проблем, которые могли бы спровоцировать повторные эпизоды насилия по отношению к противниками и товарищам по команде.

Ранее сообщалось, что Грин может пропустить примерно 11-13 матчей. После инцидента с Нуркичем одиозный форвард «Уорриорз» начал работать с психологом.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Грина 15 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал 9,7 очка, делал 5,5 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру. Он является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Карри - 27, Подзиемски - 15, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 11, Муди - 11, Шарич - 8, Луни - 6, Робинсон - 3, Пол - 2, Santos - 2, Джозеф, Гаруба, Грин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Грант - 17, Брогдон - 17, Эйтон - 13, Хендерсон - 12, Камара - 6, Тибулл - 5, Уокер - 5, Уэйнрайт - 3, Мюррэй - 2, Мэйс - 1, Браун, Рит, Рупер
Материалы по теме
«Голден Стэйт» начал побеждать после отстранения Грина. Неужели Карри лучше без него?
«Голден Стэйт» начал побеждать после отстранения Грина. Неужели Карри лучше без него?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android