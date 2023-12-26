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31 очко Джейми Жакеза помогло «Майами» обыграть «Филадельфию»

31 очко Джейми Жакеза помогло «Майами» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 26 декабря, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева победили со счётом 119:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Джейми Жакез-младший. На его счету 31 очко, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде центровой Бэм Адебайо отметился 26 очками, 15 подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Тайлер Херро (22), Данкан Робинсон (16) и Кайл Лоури (12).

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харриис. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Защитник Келли Убре-младший отметился 25 очками, семью подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Адебайо - 26, Хироу - 22, Робинсон - 16, Лоури - 12, Лав - 8, Кэйн - 3, Мартин - 1, Хэмптон, Йович, Суидер, Робинсон, Брайант
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Убре - 25, Бамба - 18, Мелтон - 15, Макси - 12, Беверли - 9, Рид - 4, Мартин - 2, Хаус - 1, Моррис, Спрингер, Коркмаз, Ковингтон, Лофтон Мл.
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