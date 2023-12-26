31 очко Джейми Жакеза помогло «Майами» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 26 декабря, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева победили со счётом 119:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Джейми Жакез-младший. На его счету 31 очко, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде центровой Бэм Адебайо отметился 26 очками, 15 подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Тайлер Херро (22), Данкан Робинсон (16) и Кайл Лоури (12).

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал форвард Тобиас Харриис. Он набрал 27 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Защитник Келли Убре-младший отметился 25 очками, семью подборами и пятью передачами.