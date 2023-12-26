Райкович и Перасович высказались о Матче всех звёзд ЕЛ ВТБ 2024 года

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями по поводу предстоящего Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится в 2024 году.

«Спасибо Лиге ВТБ за признание и приглашение на Матч звёзд. В прошлом году мне очень понравилось быть частью этого масштабного события, и я с нетерпением жду его снова. Уверен, организация Матча звёзд, как и всегда, будет на очень высоком уровне. А нововведение этого сезона – драфт тренеров – добавит ещё больше интереса и внимания болельщиков, которые, не сомневаюсь, заполнят «ВТБ Арену» до отказа. Это настоящий праздник баскетбола, предлагаю всем насладиться им вживую или по ТВ», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Высказался о предстоящей встрече и наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович. По словам Перасовича, он счастлив оказаться частью этого события. Кроме того, Велимир отметил, что приглашения на Матч всех звёзд – честь для него.

«Назначение главным тренером одной из команд Матча звёзд – большая честь для меня лично и для УНИКСа. На протяжении трёх лет подряд в момент определения наставника команды мы занимаем одну из лидирующих позиций в турнирной таблице. Матч звёзд Лиги ВТБ – фантастическое мероприятие, и я счастлив быть частью этого события».

Напомним, Райкович и Перасович будут главными тренерами команд на Матче всех звёзд. Спортивное мероприятие состоится 18 февраля 2024 года. Впервые в истории будет проведён драфт. Эмил и Велимир по очереди отберут баскетболистов, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, наставниками и лигой пуле из 24 игроков.