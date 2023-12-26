Тейтум рассказал, как изменилась игра «Бостона» после перехода Порзингиса

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как изменилась игра команды после перехода латвийского тяжёлого форварда команды Кристапса Порзингиса.

«С тех пор как я играю в «Селтикс», у нас ещё такого не было, чтобы мы так активно присутствовали в «лоу-пост» (место на площадке рядом с баскетбольной корзиной. — Прим. «Чемпионата»). Это даёт нам много возможностей. Я просто счастлив», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, Порзингис был обменян в «Бостон Селтикс» из «Вашингтон Уизардс» в трёхсторонней сделке с участием «Мемфис Гриззлиз» летом этого года. В минувшем сезоне латвиец в среднем набирал 23,2 очка, 8,4 подбора и 2,7 результативной передачи. В нынешнем сезоне Кристапс в среднем набирает 19,6 очка, 7,1 подбора и 1,7 передачи.