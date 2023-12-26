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Тейтум рассказал, как изменилась игра «Бостона» после перехода Порзингиса

Тейтум рассказал, как изменилась игра «Бостона» после перехода Порзингиса
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как изменилась игра команды после перехода латвийского тяжёлого форварда команды Кристапса Порзингиса.

«С тех пор как я играю в «Селтикс», у нас ещё такого не было, чтобы мы так активно присутствовали в «лоу-пост» (место на площадке рядом с баскетбольной корзиной. — Прим. «Чемпионата»). Это даёт нам много возможностей. Я просто счастлив», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, Порзингис был обменян в «Бостон Селтикс» из «Вашингтон Уизардс» в трёхсторонней сделке с участием «Мемфис Гриззлиз» летом этого года. В минувшем сезоне латвиец в среднем набирал 23,2 очка, 8,4 подбора и 2,7 результативной передачи. В нынешнем сезоне Кристапс в среднем набирает 19,6 очка, 7,1 подбора и 1,7 передачи.

Слова Рида о Порзингисе:
Наз Рид: Порзингис просто бросал с лого. Тренер, что ты хочешь, чтобы я сделал?
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