Генменеджеры ЕЛ ВТБ предположили, состоится ли возвращение в еврокубки в ближайшие 5 лет

Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ приняли участие в анонимном опросе «Спорт-экспресса», где у них поинтересовались о шансах клубов вернуться в еврокубки в ближайшие пять лет.
Как следует из результатов опроса, 11 генменеджеров дали утвердительный ответ. Один человек ответил отрицательно. Ещё двое генеральных менеджеров затруднились ответить.
Напомним, в июне прошлого горда на фоне событий вокруг Украины в Евролиге заявили, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в сезоне-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Позже решение было пролонгировано на сезон-2023/2024.
Евролига. «Жальгирис» — «Барселона»:
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Ранее на тему отстранения российских команд от еврокубков высказался президент УНИКСа Евгений Богачёв.