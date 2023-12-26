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Источник: «Уралмаш» усилился американским разыгрывающим из чемпионата Италии

Источник: «Уралмаш» усилился американским разыгрывающим из чемпионата Италии
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Екатеринбургский «Уралмаш» определился с заменой защитника Джоша Перкинса, сегодня покинувшего клуб. Новичок Единой лиги ВТБ усилится американским разыгрывающим Стэнли Уиттакером, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Как сообщается, Уиттакер уже оформляет документы для въезда в Россию и скоро присоединится к новой команде. 29-летний баскетболист начал текущий сезон в итальянском «Динамо Сассари». Уиттакер провёл 11 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии, набирая в среднем 7,8 очка, 3,6 передачи, 1,5 подбора. В Лиге чемпионов его средние показатели — девять очков, 4,2 передачи, 1,6 подбора.

Накануне итальянский инсайдер Лука д’Алессандро сообщал, что Уиттакер продолжит карьеру в одном из российских клубов.

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