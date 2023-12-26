Исполнительный директор «Уралмаша» Доманов: скоро объявим имя нового игрока

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов сообщил, что клуб из Екатеринбурга подписал нового баскетболиста.

«Мы буквально сегодня подписали нового игрока и скоро объявим его имя. Наш клуб всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи, и мы планируем двигаться только наверх», — сказал Доманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. После 19 матчей клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице.

26 декабря стало известно, что команду покинул американец Джош Перкинс. Доманов сообщил «Чемпионату», что игроку не получилось влиться в систему команды. При этом уточнялось, что баскетболист уже нашёл новый клуб.