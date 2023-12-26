Джейми Жакез-младший показал лучшую результативность среди новичков НБА в декабре

Защитник «Майами Хит» Джейми Жакез-младший продемонстрировал лучшие средние показатели результативности среди новичков Национальной баскетбольной ассоциации в декабрьских матчах.

22-летний Жакез набирал в среднем 16,6 очка в декабре, что стало самым высоким показателем среди всех новичков лиги. В тройку лидеров вошли также главные претенденты на награду лучшему новичку году центровые Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен.

Топ-5 новичков НБА по средней результативности в декабре:

1. Джейми Жакез-младший (защитник, «Майами Хит») — 16,6 очка.

2. Виктор Вембаньяма (центровой, «Сан-Антонио Спёрс») — 16,4 очка.

3. Чет Холмгрен (центровой, «Оклахома-Сити Тандер») — 15,8 очка.

4. Брэндон Миллер (лёгкий форвард, «Шарлотт Хорнетс») — 14,9 очка.

5. Кейонте Джордж (защитник, «Юта Джаз») — 14,6.