Видеообзор матчей Еврокубка за 26 декабря

Вчера, 26 декабря, состоялись матчи 13-го тура группового этапа Еврокубка.
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Испанский «Ховентуд» победил итальянский клуб «Умана Рейер» со счётом 89:81. Для него этот выигрыш стал восьмой победой в 13 матчах турнира.
Еврокубок. «Ховентуд» — «Умана Рейер»:
Немецкий «Ратиофарм Ульм» дома уступил турецкому «Тюрк Телеком» со счётом 79:85. Для немецкого клуба эта победа также стала восьмой в турнире.
Еврокубок. «Ратиофарм Ульм» — «Тюрк Телеком»:
«Париж» одержал 12-ю победу в 13- матчах. В игре с «Лондон Лайонс» клуб из столицы Франции выиграл с разницей в 17 очков — 94:77.
Еврокубок. «Париж» — «Лондон Лайонс»:
В ещё одном матче французский «Бурк» победил испанскую «Гран Каранию» — 92:84 ОТ.