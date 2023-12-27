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Видеообзор матчей Еврокубка за 26 декабря

Видеообзор матчей Еврокубка за 26 декабря
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Вчера, 26 декабря, состоялись матчи 13-го тура группового этапа Еврокубка.

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Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Испанский «Ховентуд» победил итальянский клуб «Умана Рейер» со счётом 89:81. Для него этот выигрыш стал восьмой победой в 13 матчах турнира.

Еврокубок. «Ховентуд» — «Умана Рейер»:

Немецкий «Ратиофарм Ульм» дома уступил турецкому «Тюрк Телеком» со счётом 79:85. Для немецкого клуба эта победа также стала восьмой в турнире.

Еврокубок. «Ратиофарм Ульм» — «Тюрк Телеком»:

«Париж» одержал 12-ю победу в 13- матчах. В игре с «Лондон Лайонс» клуб из столицы Франции выиграл с разницей в 17 очков — 94:77.

Еврокубок. «Париж» — «Лондон Лайонс»:

В ещё одном матче французский «Бурк» победил испанскую «Гран Каранию» — 92:84 ОТ.

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