Игрок «Чикаго» Вучевич выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха

Главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован сообщил, что центровой Никола Вучевич пропустит неопределенное количество времени из-за растяжения в паху с левой стороны, сообщает ESPN.

«Во многом срок будет зависеть от того, как он отреагирует на реабилитацию. Очевидно, он сильно болел после [субботней] игры и, очевидно, во время Рождества», — сказал Донован.

Вучевич прошёл МРТ-обследование после того, как получил травму во время субботнего домашнего поражения от «Кливленд Кавальерс» (95:109). Баскетболист упал после столкновения с форвардом гостей Максом Стрссом.

Вучевич набирает 16,7 очка и делает 10,4 подбора в среднем за игру. Черногорец не пропустил ни одной встречи с момента заврешения регулярного сезона-2021/22.