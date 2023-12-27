Харден и Джордж на двоих набрали 54 очка и помогли «Клиперс» обыграть «Шарлотт»

Сегодня, 27 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Пол Джордж отметился 25 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Ивица Зубац (18), Рассел Уэстбрук (14) и Даниэль Тайс (10).

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал форвард Майкл Бриджес. Он набрал 2 очко, совершил 11 подборов и отдал пять передач. Защитник Терри Розир отметился 18 очками, четырьмя подборами и семью передачами.