Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Вулвз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Харден и Джордж на двоих набрали 54 очка и помогли «Клиперс» обыграть «Шарлотт»

Харден и Джордж на двоих набрали 54 очка и помогли «Клиперс» обыграть «Шарлотт»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 118:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Пол Джордж отметился 25 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Ивица Зубац (18), Рассел Уэстбрук (14) и Даниэль Тайс (10).

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал форвард Майкл Бриджес. Он набрал 2 очко, совершил 11 подборов и отдал пять передач. Защитник Терри Розир отметился 18 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 104
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Джордж - 25, Зубац - 18, Уэстбрук - 14, Тайс - 10, Пауэлл - 7, Коффи - 4, Мэнн - 4, Браун - 2, Бостон, Хиланд, Миллер, Мун, Такер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 21, Розир - 18, Вашингтон - 18, Ричардс - 13, Макгауэнс - 10, Хэйворд - 8, Мартин - 7, Смит - 5, Смит - 4, Букнайт, Тор, Менса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android