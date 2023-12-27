Дисквалифицированный за видео с оружием Морант отпраздновал аллей-уп жестом с пистолетом

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отпраздновал аллей-уп жестом с оружием. Это произошло в самой концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».

Реализовав два очка, Морант продемонстрировал жест со стреляющим пистолетом. Отметим, что «Мемфис» победил в овертайме со счётом 116:115.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Напомним, Морант пропустил первые 25 матчей нынешнего сезона НБА из-за дисквалификации. Причиной послужил скандальный инцидент с участием игрока.

Джа был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции своего друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Морант уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.