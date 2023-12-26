Шакил О'Нил — о возвращении Моранта после дисквалификации: он хочет стать великим

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал возвращение на площадку разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта после 25-матчевой дисквалификации. Игрок был отстранён за публичную демонстрацию оружия.

«Вот как нужно возвращаться. Это потрясающая история о возвращении, вероятно, одна из лучших, которые я когда-либо видел. Молодой парень совершил ошибку, отбыл дисквалификацию и нисколько не жаловался. Этот парень хочет стать великим. Я уважаю таких парней. Джа, я рад за тебя, я рад за твою семью», — сказал О'Нил на канале NBA on TNT в YouTube.

Ранее Морант отреагировал на критику выступления своей команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.