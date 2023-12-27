Тренер любительского клуба допустил победу своей команды в матче с «Нижним Новгородом»

Основатель и главный тренер любительского баскетбольного клуба «Московский» Эмин Антонян поделился ожиданиями от ответного матча своей команды с «Нижним Новгородом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Подготовка к ответному матчу отличалась от той, которая была перед первой встречей. Мы смогли после поражения более ответственно подойти к тренировочному процессу. На самом деле победа над «Нижним Новгородом» не будет являться для меня чем-то из области фантастики, особенно учитывая обстоятельства соперника относительно травм. Вот если выиграем Кубок России, то это будет, безусловно, феноменальным результатом», — сказал Антонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч между БК «Московский» и «Нижним Новгородом» состоится 27 декабря. Начало — в 18:45 мск. Первая игра между коллективами завершилась со счётом 62:50 в пользу команды Единой лиги ВТБ.

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