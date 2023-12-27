Бэм Адебайо назвал сезон НБА, завоевать чемпионство в котором было сложнее всего

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо вспомнил о сезоне-2019/2020 НБА. Плей-офф тогда проходил в так называемом «пузыре» из-за эпидемии коронавируса. В финале встречались «Майами» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» победили в серии со счётом 4-2.

«На мой взгляд, это был самый сложный чемпионат. Приходилось оставаться запертым в комнате наедине лишь со своими мыслями. Тогда, в «пузыре», казалось, что ты связан с бандой», — сказал Адебайо на канале The OGs Show в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адебайо принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал 10 подборов и отдавал 4,1 передачи.

Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки: