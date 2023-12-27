Бэм Адебайо выбрал игрока НБА, действовать в защите против которого сложнее всего

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо признался, что из всех баскетболистов НБА сложнее всего для него играть в защите против лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Против кого сложнее всего играть в защите? Против большого парня из Сербии! Что мне в нём больше всего нравится, так это то, что он не пытается сымитировать фол на себе. Этот парень не пытается получить 16-17 штрафных бросков. Нет. Он просто пытается забивать», — сказал Адебайо на канале The OGs Show в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Йокич на данный момент принял участие в 31 матче, в котором в среднем приносил своей команде 26,4 очка. Также Никола совершал в среднем 12,4 подбора и отдавал 9,2 передачи.

Ранее Адебайо назвал сезон НБА, завоевать чемпионство в котором было сложнее всего.