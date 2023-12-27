«Уралмаш» уверенно обыграл «Университет-Югра» в первом матче 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и «Университет-Югра» из Сургута. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 93:62.

Гости начали матча довольно уверенно и смогли выиграть первую четверть со счётом 24:22, но ключевым в матче стал второй игровой отрезок, который «Уралмаш» выиграл со счётом 28:2. В дальнейшем баскетболисты «Университета-Югра» не смогли сократить отставание, и матч завершился закономерной победой хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Уралмаша» Александр Захаров, на счету которого 19 очков и пять подборов.

Напомним, четвертьфиналист турнира определится в результате двухматчевого противостояния. Ответная встреча пройдёт уже завтра, 28 декабря, в Верхней Пышме. Начало игры — в 14:00 мск.