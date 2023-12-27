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«Пари НН» переиграл «Московский» в 1/8 финала Кубка России благодаря 20 очкам Понкрашова

«Пари НН» переиграл «Московский» в 1/8 финала Кубка России благодаря 20 очкам Понкрашова
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Сегодня, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Московский». Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев площадки со счётом 80:48.

Подопечные Зорана Лукича с первых минут матча завладели инициативой и с каждой четвертью только наращивали своё преимущество.

Самым результативным игроком матча стал опытный разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Антон Покрашов, на счету которого 20 очков и пять подборов.

Напомним, обладатель путёвки в четвертьфинал Кубка России по баскетболу определяется по итогам двухматчевого противостояния. В первой встрече нижегородский коллектив также одержал победу со счётом 62:50. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» сыграет в четвертьфинале турнира.

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