«Это моя ответственность». Монти прокомментировал 27-матчевую серию поражений «Детройта»

Баскетбольная команда «Детройт Пистонс» в сезоне-2023/2024 бьёт все антирекорды и приближается к самой длинной в истории НБА серии поражений – 28 матчей. Монти Уильямс, главный тренер «Пистонс», заявил, что такой результат – это его ответственность.

«Суть в том, что это моя работа, это моя ответственность. Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что тренеры оцениваются по своим достижениям. Вот в чём суть», — приводит слова Уильямса Basketnews.

Уильямс вступил на пост главного тренера «Пистонс» с июня 2023 года, подписав контракт с клубом на шесть лет. Сейчас Уильямсу сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать нынешнее положение дел и моральное состояние игроков.

«Никто не хочет, чтобы именно с его именем ассоциировалась такая крупная серия поражений. Меня привезли сюда, чтобы изменить это, и это, вероятно, больше всего на мне, чем на ком-либо. Игроки выкладываются на полную. Я должен привести их в такое положение, чтобы они не чувствовали себя зажато или тяжело», — сказал Уильямс.

Отметим, что ранее в истории НБА серии поражений доходили только до 26 матчей подряд — «Кливленд Кавальерс» (2010-2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013-2014).