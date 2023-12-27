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Эксперт — об антирекорде «Детройта»: $ 80 млн для Монти Уильямса, возможно, слишком много

Эксперт — об антирекорде «Детройта»: $ 80 млн для Монти Уильямса, возможно, слишком много
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Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс высказался о рекордной серии поражений «Детройт Пистонс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня, 27 декабря, команда уступила «Бруклин Нетс» (112:118), потерпев 27-е поражение подряд.

«Самая забавное в игре «Пистонс» то, что Каннингем непринуждённо забивал почти в каждом владении, а затем сократил разницу до пяти очков за 38,5 секунды до конца. «Пистонс» вышли после тайм-аута и разыграли комбинацию, в результате которой Алек Бёркс бросает спорный трёхочковый. $ 80 млн для Монти Уильямса, возможно, оказались слишком высокой суммой», — написал Симмонс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем. На его счету 41 очко, девять подборов и пять результативных передач.

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