«Знаю 5 игроков ЕЛ ВТБ, получающих больше». Агент Шведа опроверг слухи о высокой зарплате

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы российского разыгрывающего Алексея Шведа, отреагировал на слухи о высокой заработной плате игрока в чемпионате Китая. Ранее издание «Ведомости» сообщало, что Швед заработает € 9 млн за три сезона в «Шаньси Лунгс».

«Откуда берутся эти цифры? У меня тот же вопрос. Вроде бы речь идёт про респектабельное издание, но, прочитав этот материал, я был неприятно удивлён. Во-первых, контракт игрока подписан на один год. Мы никогда этого не скрывали, сам клуб объявлял об этом на официальном сайте. Во-вторых, суммарная сумма выплат на зарплаты четырёх легионеров в Китае не может превышать $ 4,2 млн за сезон. А Алексей пришёл в «Шаньси» последним четвёртым легионером. Да, вероятно, кто-то может подумать, что есть какие-то дополнительные выплаты за имиджевые права, но тут тоже есть нюанс. Это может распространяться только на игроков, выступающих за частные команды лиги. «Шаньси» же относится к категории государственных клубов, так что никаких дополнительных выплат не предусмотрено.

Видимо, те, кто пишет про € 9 млн для Алексея за три года, получает информацию из воздуха. Как Никола Тесла. Цитируются какие-то странные источники «на агентском рынке».

Честно, мне не понравилось, что акцент делается на том, что Швед не играет в России из-за очень высоких требований по зарплате. Я знаю как минимум пять человек, выступающих в Лиге ВТБ, кто получает больше Алексея. Один из них – мой клиент. Тут дело в другом. Сами клубы не выходили на нас с предложениями. И это нормально. Это политика команд, в которые никто не лезет. Знаю, что руководство Лиги ВТБ хотело, чтобы игрок остался в чемпионате, но и лига не может влиять на трансферную политику клубов.

С другой стороны, многие любители баскетбола восторгаются НБА, где самые высокие зарплаты в большинстве клубов лиги имеют американские игроки. В России же Швед, объективно главный талант страны за последние 10-15 лет, получал как топовые легионеры. И это почему-то вызывает так много негатива. Мне сложно понять это», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».