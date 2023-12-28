Источник: среди игроков «Лейкерс» растёт разочарование решениями Дарвина Хэма

Некоторые игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» недовольны решениями главного тренера команды Дарвина Хэма, касающимися стартового состава и игровых минут отдельных баскетболистов, сообщает Fadeaway World со ссылкой на обозревателя Йована Буху.

По информации источника, текущая стартовая пятёрка команды вызывает вопросы у части игроков, так как, по их мнению, в таком сочетании «Лос-Анджелес Лейкерс» не может использовать свои самые сильные стороны в атаке и часто испытывает проблемы в защите.

Некоторые игроки, среди которых форвард Руи Хатимура, недовольны своим положением и чувствуют неопределённость в своём будущем, так как их игровое время нестабильно и нерегулярно. Отмечается, что Хатимура не видит логики в подобных решениях Хэма.