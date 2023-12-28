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Форвард «Денвера» Аарон Гордон получил травмы лица и руки в результате укуса собаки

Форвард «Денвера» Аарон Гордон получил травмы лица и руки в результате укуса собаки
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Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон получил травмы в результате укуса собаки. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Форвард «Наггетс» Аарон Гордон получил рваные раны лица и руки в результате укуса собаки в Рождество. Команда заявляет, что он в хорошей форме, но будет находиться отдельно от команды, пока не завершит восстановление», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

28-летний Аарон Гордон представляет «Денвер Наггетс» с 2021 года. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации он помог команде завоевать свой первый в истории титул чемпиона.

В текущем сезоне Гордон принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, во всех играх он появлялся на площадке в стартовом составе и набирал в среднем 13,6 очка, 6,9 подбора и 3,4 передачи.

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