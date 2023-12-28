«Филадельфия» победила в гостях «Орландо» с разницей в 20 очков

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «КИА Центра» в Орландо состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Орландо Мэджик» проиграли на своей площадке «Филадельфии Сиксерс» со счётом 92:112.

В первой четверти хозяева выходили вперёд с разницей «+6», но в итоге период остался за «Сиксерс» — 26:25. Равная борьба во второй четверти завершилась рывком в концовке от «Филадельфии» и +6 в её пользу к большому перерыву. В третьей четверти гости ещё немного нарастили своё преимущество, а в заключительном отрезке упрочили его до внушительной итоговой 20-очковой разницы.

«Филадельфия» победила в третий раз за четыре последних матча и с запасом удерживает за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, «Орландо» находится в ней же на четвёртом месте, имея равные ключевые показатели с «Майами Хит».