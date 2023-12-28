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«Филадельфия» победила в гостях «Орландо» с разницей в 20 очков

«Филадельфия» победила в гостях «Орландо» с разницей в 20 очков
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «КИА Центра» в Орландо состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Орландо Мэджик» проиграли на своей площадке «Филадельфии Сиксерс» со счётом 92:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В первой четверти хозяева выходили вперёд с разницей «+6», но в итоге период остался за «Сиксерс» — 26:25. Равная борьба во второй четверти завершилась рывком в концовке от «Филадельфии» и +6 в её пользу к большому перерыву. В третьей четверти гости ещё немного нарастили своё преимущество, а в заключительном отрезке упрочили его до внушительной итоговой 20-очковой разницы.

«Филадельфия» победила в третий раз за четыре последних матча и с запасом удерживает за собой третью строчку в таблице Восточной конференции, «Орландо» находится в ней же на четвёртом месте, имея равные ключевые показатели с «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Саггс - 20, Банкеро - 19, Хьюстан - 7, Энтони - 5, Картер - 4, Блэк - 3, Океке - 3, Ховард - 3, Вагнер - 2, Битадзе - 2, Куин, Скофилд
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Мелтон - 22, Харрис - 22, Рид - 15, Моррис - 14, Беверли - 10, Убре - 4, Ковингтон - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
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