Все результаты игрового дня НБА 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В общей сложности клубы НБА сыграли в эту ночь шесть матчей. Предлагаем вашему вниманию их итоговые результаты.
Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:
«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 102:132
«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 92:112
«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 122:144
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс» — 129:120
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 113:129
«Даллас Маверикс» — «Кливленд Кавальерс» — 110:113
Самым результативным игроком игрового дня стал Лука Дончич («Даллас Маверикс»), на счету которого 39 набранных очков, семь подборов и шесть результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
102 : 132
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Пул - 14, Кузма - 14, Кисперт - 13, Авдия - 12, Гэффорд - 12, Джонс - 11, Кулибали - 10, Шамет - 7, Оморуи - 7, Роллинз - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Мускала, Галлинари
Торонто Рэпторс: Ануноби - 26, Сиакам - 22, Барнс - 20, Трент-мл. - 12, Пёлтль - 10, Шрёдер - 9, Макдэниелс - 6, Флинн - 6, Буше - 6, Портер - 6, Дик - 3, Ачиува - 3, Янг - 3
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Саггс - 20, Банкеро - 19, Хьюстан - 7, Энтони - 5, Картер - 4, Блэк - 3, Океке - 3, Ховард - 3, Вагнер - 2, Битадзе - 2, Куин, Скофилд
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Мелтон - 22, Харрис - 22, Рид - 15, Моррис - 14, Беверли - 10, Убре - 4, Ковингтон - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 144
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Уилсон - 21, Уотфорд - 17, Смит - 14, Клауни - 14, Брукс - 12, Шарп - 12, Джонсон - 12, Томас - 8, Бриджес - 6, О'Нил - 3, Миллер-Уайтхэд - 2, Джайлс - 1
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 27, Пэйн - 18, Бисли - 17, Портис - 14, Лиллард - 12, Боучэмп - 11, Грин - 3, Коннотон - 3, Лопес - 3, Ливингстон - 2, Лопес - 2, Уиггинтон, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 120
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 36, Холмгрен - 22, Джо - 8, Гидди - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уоллес - 4, Дав. Бертанс - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Покушевски, Манн, Мицич
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Брансон - 24, Куикли - 22, Дивинченцо - 17, Барретт - 14, Гримс - 6, Харт - 4, Хартенштайн - 4, Гибсон - 4, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Скапинцев, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 129
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 24, Грин - 23, Холидей - 13, Уитмор - 12, Ванвлит - 10, Смит II - 9, Тэйт - 7, Исон - 6, Ландейл - 5, Томпсон - 2, Грин - 2, Баллок, Марьянович
Финикс Санз: Гордон - 27, Дюрант - 27, Букер - 20, Аллен - 16, Азубуике - 11, Ли - 9, Нуркич - 8, Литтл - 7, Мету - 4, Окоги, Гудвин, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Карри - 19, Хардуэй-младший - 14, Экзам - 13, Джонс - 12, Лайвли - 4, Уильямс - 4, Пауэлл - 3, Грин - 2, Харди, Лоусон, Проспер, Холмс, Моррис
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 29, Аллен - 24, Окоро - 22, Ньянг - 16, Портер - 9, Страс - 8, Уэйд - 3, Томпсон - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
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