Все результаты игрового дня НБА 28 декабря

Сегодня, 28 декабря мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В общей сложности клубы НБА сыграли в эту ночь шесть матчей. Предлагаем вашему вниманию их итоговые результаты.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 102:132

«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 92:112

«Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 122:144

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс» — 129:120

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 113:129

«Даллас Маверикс» — «Кливленд Кавальерс» — 110:113

Самым результативным игроком игрового дня стал Лука Дончич («Даллас Маверикс»), на счету которого 39 набранных очков, семь подборов и шесть результативных передач.