Новые владельцы «Далласа» высказались о главных принципах работы с командой

Новые владельцы «Даллас Маверикс» во главе с Патриком Дюмоном выпустили заявление по поводу принципов работы команды.

«Везде, где мы когда-либо работали, нашим главным приоритетом было расширение возможностей членов нашей команды и значимое взаимодействие с местным сообществом. Я с нетерпением жду возможности привнести эти же принципы в «Даллас», — приводит слова Дюмона Clutch Points.

Контрольный пакет акций «Маверикс» был продан двум семьям, возглавляющим компанию Las Vegas Sands Corporation, — Адельсон и Дюмон. Сообщается, что цена продажи составила около $ 3,9 млрд. При этом семьи Адельсон и Дюмон приобретут 77 процентов акций. Остальная часть останется за прежним владельцем команды Марком Кьюбаном.