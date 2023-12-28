Инсайдер объяснил, почему «Нью-Йорк» может заполучить Алекса Лена

Инсайдер НБА Иэн Бэгли из SNY предположил, что «Нью-Йорк Никс» могут нацелиться на Алекса Лена из «Сакраменто Кингз».

«У них достаточно драфт-капитала, молодых талантов и зарплатного филлера, чтобы совершить сделку по приобретению крупного игрока. У «Нью-Йорка» есть права на девять первых раундов в течение следующих пяти драфтов.

Клуб также владеет правом выбора второго раунда «Детройта» в 2024 году, который будет в районе 30-х годов. Таким образом, «Никс» могут сделать предложение, скажем, Келли Олинику из «Юты» или Алексу Лену из «Сакраменто» и при этом их торговые активы не пострадают.

«Нью-Йорк» был вовлечён в многочисленные слухи о торговле звёздами по всей лиге, так что сделка по Лену из «Сакраменто» может стать хитрым ходом, который поможет всем больше, чем кажется».