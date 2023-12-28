Леглер: никто не будет спорить с тем, что «Бостон» сейчас является лучшей командой НБА

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер считает, что «Бостон Селтикс» является лучшей командой лиги на данный момент.

«Бостон» является лучшей командой НБА прямо сейчас. Думаю, с этим никто не будет спорить», — приводит слова Леглера ESPN.

В этом сезоне «Селтикс» проиграли только шесть из своих первых 29 матчей.

Напомним, 26 декабря завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Команды играли на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 126:115. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал центровой Кристапс Порзингис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 11 подборов и две передачи.