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«Руна» — «Химки»: во сколько ответный матч Кубка России по баскетболу, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, состоится ответная игра 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в которой московская «Руна» на своей площадке примет «Химки». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Первая встреча команд состоялась 26 декабря. Тогда «Химки» оказались сильнее — 65:61.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Фидий, который записал в свой актив 22 очка. Также в составе «Химок» стоит отметить Артёма Чеваренкова — 10 очков.

У «Руны» наилучшую результативность продемонстрировал Андрей Сопин — 18 очков. Данила Походяев оформил дабл-дабл – 14 очков и 10 подборов. Джеремайя Хилл принёс команде 10 очков, сделал пять передач и три перехвата.