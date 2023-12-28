Скаут НБА рассказал, как изменились «Клипперс» с приходом Хардена

Скаут НБА Крис Херринг рассказал, как изменились «Лос-Анджелес Клипперс» с приходом разыгрывающего Джеймса Хардена.

«В их действиях появилось больше логики и смысла. Они по-прежнему часто играют «один в один», но у них есть возможность играть и быстро, потому что они могут иметь так много пространства. С таким игроком, как Харден, они несут куда больше угрозы, чем раньше», – приводит слова скаута Sun Herald.

Вчера, 27 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.