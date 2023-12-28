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Евролига запретила болельщикам «Партизана» присутствовать на следующей выездной игре

Евролига запретила болельщикам «Партизана» присутствовать на следующей выездной игре
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Баскетбольная Евролига объявила о дисциплинарной санкции по отношении к сербскому «Партизану». Помимо запрета на участие болельщиков в следующем выездном матче, был выписан штраф в размере € 30 тыс. в связи с инцидентами с участием 400 фанатов во время матча 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» в Ла-Фонтете.

Напомним, около 400 болельщиков «Партизана» не сели на свои места, а расположились в коридоре верхнего кольца арены, не реагируя на указания сотрудников службы безопасности занять свои места. Позже фанаты перешли в зону отдыха. Перед ними выстроилась большая группа сотрудников ЧОП и полиции. Между болельщиками двух команд начались перекрикивания.

В конце концов минимум 16 болельщиков сербской команды покинули арену после угрозы со стороны испанского клуба приостановить матч.

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