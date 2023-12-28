Бриджес за свою карьеру потратил около $ 50 тыс. на еду в мексиканском ресторане

Форвард «Бруклин Нетс» и сборной США по баскетболу Микал Бриджес рассказал о своей любви к мексиканской кухне.

Согласно отчёту, он съел блюд в сети заведений Chipotle на сумму около $ 50 тыс.

«Сколько лет я ем в Chipotle — с 2013 года, так что около 10 лет. И до сих пор не отказался. Друзья и родственники немного подтрунивают надо мной, но это слишком большой праздник для меня, чтобы я от него отказывался.

Я заказываю белый рис, без бобов, двойную порцию курицы, среднюю и мягкую сальсу, кукурузу и салат. Раньше я брал острую сальсу. Не знаю, знаете ли вы, что с этой острой сальсой сделали за последние пару лет, но я просто откусываю один кусочек и тут же запиваю водой. Это всё равно не помогает. Просто всё жжёт», — сказал Бриджес в интервью GQ.