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Президента клуба Адриатической лиги арестовали за контрабанду сигарет

Президента клуба Адриатической лиги арестовали за контрабанду сигарет
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Президент клуба Адриатической лиги (ABA) «Морнара» Джорджи Павичевич был арестован за контрабанду сигаретных изделий. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, четыре человека были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления в виде создания преступной организации, фальсификации официального документа и контрабанды путём пособничества. Одним из них оказался Павичевич.

Отмечается, что среди трёх других арестованных двое — это сотрудники налогового и таможенного управления, а другой — бывший сотрудник компании Павичевича.

Напомним, «Морнар» на данный момент занимает последнее место в Адриатической лиге с одной победой при 12 поражениях. Брат Павичевича Михайло является главным тренером команды

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