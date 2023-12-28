Президента клуба Адриатической лиги арестовали за контрабанду сигарет

Президент клуба Адриатической лиги (ABA) «Морнара» Джорджи Павичевич был арестован за контрабанду сигаретных изделий. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, четыре человека были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления в виде создания преступной организации, фальсификации официального документа и контрабанды путём пособничества. Одним из них оказался Павичевич.

Отмечается, что среди трёх других арестованных двое — это сотрудники налогового и таможенного управления, а другой — бывший сотрудник компании Павичевича.

Напомним, «Морнар» на данный момент занимает последнее место в Адриатической лиге с одной победой при 12 поражениях. Брат Павичевича Михайло является главным тренером команды