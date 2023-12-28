Бывший игрок НБА попал в серьёзную автомобильную аварию

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарли Виллануэва вместе с женой попал в автомобильную аварию.

Отметим, что Виллануэва с супругой остались живы, а водитель, который врезался в него сзади, скрылся с места аварии.

«Единственное, что мы никогда не принимаем как должное, – это выходить из дома и возвращаться домой. Если вам интересно, что произошло, то нас с женой сильно сбила другая машина, и самое странное, что тот, кто нас сбил, решил сбежать. Болит шея, спина, испорченная машина, мы благодарны, что дожили до следующего дня.

Наши жизни нельзя заменить, но автомобиль можно. Спасибо тебе, боже, за то, что защищаешь нас. 2023 год просто готовит нас к 2024 году. Поэтому тем, для кого 2023 год был трудным годом, годом борьбы, будьте благодарны и не сдавайтесь, потому что, как только вы выйдете из шторма, вы увидите свою истинную силу», – написал Виллануэва в своей социальной сети.