«Руна» обыграла «Химки» и пробилась в четвертьфинал Кубка России

Сегодня, 28 декабря, проходил матч 1/8 Кубка России по баскетболу, в котором встречались московская «Руна» и подмосковные «Химки». Игра завершилась победой «Руны» со счётом 88:76.

Баскетболисты «Руны» с первых минут встречи задали отличный темп, оказавшись сильнее соперника со счётом 19:12. Во втором игровом отрезке «Химки» включились и с преимуществом в одно очко переиграли оппонента – 17:16. Итоговый результат половины – 35:29 в пользу хозяев паркета.

Спустя несколько минут перерыва команды вернулись на паркет, и «Руна» с новыми силами отправилась отрываться в счёте от соперника, выиграв третью четверть с результатом 23:19. В решающей десятиминутке никто из команд не хотел уступать, но домашний коллектив в итоге одержал победу со счётом 30:28.

Отметим, что «Химки» победили в первом матче со счётом 65:61. Тем не менее «Руна» по сумме двух матчей пробились в четвертьфинал Кубка России по баскетболу.