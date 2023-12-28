Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Джордан Морган подписал контракт с АЕКом

Американо-словенский центровой Джордан Морган, недавно покинувший краснодарский «Локомотив-Кубань», подписал контракт с греческим АЕКом.

Фото: БК «АЕК»

Отмечается, что 32-летний Морган подписал контракт с командой до конца сезона-2023/2024.

Морган присоединился к «Локо» в июле 2023 года, провёл за клуб 16 матчей в Единой лиге ВТБ (восемь из которых — в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минут, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота. Самым удачным матчем за «Локо» для Моргана стал выездной с «Уралмашем» (78:84), в котором он оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов), а данк в его исполнении лига включила в топ-10 самых ярких моментов недели.