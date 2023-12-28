Айверсон назвал места Джордана, Брайанта и Джеймса в истории НБА

Прославленный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, какие места в его топе лучших игроков в истории НБА занимают Майкл Джордан, Коби Брайант и Леброн Джеймс.

«Сперва я скажу Майкл (Джордан), затем для меня идёт Коби (Брайант), а потом все остальные», – приводит слова Айверсона Showtime.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.

Отметим, что Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.