Видеообзор матчей Евролиги за 28 декабря

В четверг, 28 декабря, состоялись семь матчей последнего в 2023 году, 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры прошедших игр.

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Литовский «Жальгирис» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Маккаби» из Тель-Авива — 70:78.

Евролига. «Жальгирис» — «Маккаби Тель-Авив»:

Сербский «Партизан» дома проиграл «Виртусу» — 75:77. Итальянский клуб одержал 12-ю победу в сезоне Евролиги.

Евролига. «Партизан» — «Виртус Болонья»:

В матче двух турецких команд «Анадолу Эфес» проиграл «Фенербахче» — 84:89.

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Фенербахче»:

«Панатинаикос» нанёс «Црвене Звезде» 11-е поражение в текущем розыгрыше турнира. Греческий клуб победил со счётом 82:65.

Евролига. «Панатинаикос» — «Црвена Звезда»:

В матче между командами, занимающими последнее и первое места в Евролиге едва не произошла сенсация. АСВЕЛ уступил «Реалу» с разницей в одно очко — 76:77. Французский клуб потерпел девятое поражение подряд и имеет на счету всего два выигрыша. «Реал» одержал 16-ю победу и шестую подряд.

Евролига. АСВЕЛ — «Реал Мадрид»:

Миланская «Олимпия» победила «Басконию» со счётом 76:67.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Баскония»:

«Бавария» с минимальным преимуществом взяла верх над «Валенсией» — 85:84.

Евролига. «Бавария» — «Валенсия»: