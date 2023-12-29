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Дабл-дабл Халибёртона помог «Индиане» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Халибёртона помог «Индиане» обыграть «Чикаго»
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Сегодня, 29 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Чикаго Буллз» и «Индиана Пэйсерс». Команды играли на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 120:104.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Индианы» Майлз Тёрнер. На его счету 24 очка и шесть подборов. Его партнёр по команде, защитник Тайрис Халибёртон отметился дабл-даблом: 21 очко, три подбора, 20 передач. Также в составе победителей стоит отметить игру защитника Бадди Хилда, оформившего 19 очков, шесть подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал форвард Патрик Уильямс. Он набрал 22 очка, совершил пять подборов и отдал три передачи. Форвард Демар Дерозан отметился 21 очком, пятью подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Уильямс - 22, Дерозан - 21, Уайт - 16, Карузо - 15, Досунму - 15, Драммонд - 7, Терри - 6, Тэйлор - 2, Картер, Филлипс, Саного
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Халибёртон - 21, Хилд - 19, Матурин - 15, Смит - 15, Несмит - 12, Нембард - 8, Топпин - 3, Джексон - 3, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джонсон, Шиппард
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