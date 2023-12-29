Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альба — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 128:122 ОТ.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 118:110.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 112:105.
«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 104:120.
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 142:105.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 102:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 105:118.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 133:112.

Из индивидуальных выступлений минувшей ночи можно выделить игру защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который принёс своей команде 44 очка и сделал четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 122
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Порзингис - 35, Тейтум - 31, Уайт - 23, Холидэй - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 22, Богданович - 17, Дюрен - 15, Бёркс - 12, Ливерс - 9, Уайзмен - 6, Нокс - 6, Хейз - 2, Томпсон - 2, Сассер, Харрис, Багли III
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 20, Макдэниелс - 12, Конли - 10, Таунс - 10, Рид - 9, Андерсон - 8, Александер-Уолкер - 3, Браун - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 32, Харди - 17, Джонс - 15, Пауэлл - 12, Экзам - 11, Карри - 11, Уильямс - 8, Лайвли - 2, Грин - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 105
Юта Джаз
Ньютаун
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Макколлум - 22, Уильямсон - 21, Маршалл - 9, Нэнс - 9, Альварадо - 7, Джонс - 6, Валанчюнас - 6, Мёрфи - 6, Дэниэлс, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Юта Джаз: Секстон - 26, Маркканен - 24, Кесслер - 11, Кларксон - 10, Коллинс - 8, Данн - 7, Олиник - 6, Фонтеккио - 5, Джордж - 4, Хортон-Такер - 2, Агбаджи - 2, Хендрикс, Сенсабо, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Уильямс - 22, Дерозан - 21, Уайт - 16, Карузо - 15, Досунму - 15, Драммонд - 7, Терри - 6, Тэйлор - 2, Картер, Крэйг, Филлипс, Саного
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Халибёртон - 21, Хилд - 19, Матурин - 15, Смит - 15, Несмит - 12, Нембард - 8, Топпин - 3, Джексон - 3, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джонсон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Уотсон - 20, Строутер - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Браун - 11, Джексон - 9, Портер - 8, Холидэй - 8, Джордан - 4, Ннаджи - 4, Пикетт - 3, Ки - 2
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Смарт - 17, Родди - 15, Джексон - 14, Кончар - 10, Уильямс - 7, Гильярд - 6, Тиллман - 6, Уильямс Мл. - 5, Бийомбо - 2, Альдама, Морант
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 114
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 13, Карри - 13, Муди - 11, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Подзиемски - 10, Шарич - 10, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Луни - 5, Джозеф, Робинсон, Грин, Киньонес
Майами Хит: Хироу - 26, Кэйн - 18, Жакез-мл. - 17, Адебайо - 17, Йович - 11, Лав - 8, Хэмптон - 7, Робинсон - 5, Хайсмит - 3, Суидер - 2, Ричардсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 29, Брогдон - 29, Хендерсон - 25, Баджи - 7, Уокер - 6, Тибулл - 4, Браун - 4, Камара - 1, Саймонс, Мэйс, Уэйнрайт, Рит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Васселл - 17, Сохан - 16, Брэнэм - 13, Коллинс - 11, Джонсон - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 8, Осман - 4, Шампани - 2, Уэсли, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Расселл - 16, Ривз - 16, Кристи - 10, Хэйс - 10, Вуд - 9, Вандербилт - 7, Принс - 3, Худ-Скифино - 2
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Розир - 18, Миллер - 17, Ричардс - 11, Макгауэнс - 10, Вашингтон - 9, Смит - 6, Смит - 6, Букнайт - 5, Мартин - 5, Тор - 3, Менса - 2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android