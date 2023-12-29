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Сегодня, 29 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 128:122 ОТ.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 118:110.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 112:105.

«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 104:120.

«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 142:105.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 102:114.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 105:118.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 133:112.

Из индивидуальных выступлений минувшей ночи можно выделить игру защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который принёс своей команде 44 очка и сделал четыре передачи.