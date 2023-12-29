Сегодня, 29 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:
«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 128:122 ОТ.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 118:110.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 112:105.
«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 104:120.
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 142:105.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 102:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 105:118.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 133:112.
Из индивидуальных выступлений минувшей ночи можно выделить игру защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который принёс своей команде 44 очка и сделал четыре передачи.
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