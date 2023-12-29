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Юдонис Хаслем заявил, что 90% игроков НБА не смогут играть за «Майами»

Юдонис Хаслем заявил, что 90% игроков НБА не смогут играть за «Майами»
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Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем рассказал о культуре команды, отметив, что подавляющее большинство игроков не соответствуют ей.

«Только 10% игроков лиги смогут выжить в культуре «Хит». 45% захотят сбежать, потому что им придётся многим жертвовать. А остальные 45% сбегут, потому что им каждый раз придётся выполнять тяжёлую работу. Так что остаётся только 10%, которые смогли бы соответствовать нашей культуре», — рассказал Хаслем в эфире The Big Podcast.

Напомним, Хаслем провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит». В 2006, 2012 и 2013 годах он выигрывал с командой титул чемпионов.

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