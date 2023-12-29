Тренер «Руны» поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал Кубка России

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (88:76). По сумме двух матчей «Руна» пробилась в четвертьфинал.

«Это была тяжёлая игра для обеих команд. Мы должны понимать, что в матчах на вылет важна психология. Мы отставали на четыре очка после первой встречи, но проделали отличную работу сегодня. Джеремайя Хилл, Андрей Сопин, Кирилл Савин – наши защитники действительно вели команду за собой. Наши «большие» также очень помогли, особенно Данила Походяев, Илья Попов и Артём Комиссаров. Мы одержали важную победу. Поздравляю всех с наступающим Новым годом», – приводит слова Эрдогана официальный сайт московского клуба.

Первая встреча команд завершилась победой «Химок» со счётом 65:61.