Какое было самое запоминающееся событие в баскетболе в 2023 году?

До Нового года остаются считаные дни, и мы хотели бы вспомнить о самых ярких событиях сезона-2023.

«Денвер» уверенно прошёл плей-офф НБА, уступив лишь в трёх играх. Никола Йокич получил MVP финала и добился статуса лучшего игрока лиги.

«Реал» совершил магический камбэк в концовке финала Евролиги с «Олимпиакосом». Легендарный защитник Серхио Льюль забросил победный бросок на последних секундах встречи.

Сборная Германии сенсационно выиграла чемпионат мира впервые в своей истории. Сборная США осталась без медалей.

УНИКС впервые выиграл в плей-офф Единой лиги ВТБ, став четвёртой командой в истории турнира с титулом. ЦСКА не смог добиться победы во втором сезоне подряд.

Какое из этих событий стало самым запоминающимся и важным для вас?