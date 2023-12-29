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Какое было самое запоминающееся событие в баскетболе в 2023 году?

Какое было самое запоминающееся событие в баскетболе в 2023 году?
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До Нового года остаются считаные дни, и мы хотели бы вспомнить о самых ярких событиях сезона-2023.

«Денвер» уверенно прошёл плей-офф НБА, уступив лишь в трёх играх. Никола Йокич получил MVP финала и добился статуса лучшего игрока лиги.

«Реал» совершил магический камбэк в концовке финала Евролиги с «Олимпиакосом». Легендарный защитник Серхио Льюль забросил победный бросок на последних секундах встречи.

Сборная Германии сенсационно выиграла чемпионат мира впервые в своей истории. Сборная США осталась без медалей.

УНИКС впервые выиграл в плей-офф Единой лиги ВТБ, став четвёртой командой в истории турнира с титулом. ЦСКА не смог добиться победы во втором сезоне подряд.

Какое из этих событий стало самым запоминающимся и важным для вас?

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