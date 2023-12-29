Сергей Карасёв сыграл первый матч за «Зенит» после тяжёлой травмы

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв сыграл первый матч после тяжёлой травмы, полученной в матче с московским ЦСКА.

Российский баскетболист провёл 13 минут на площадке в матче с «Тамбовом» и отметился 12 очками, тремя подборами, двумя перехватами и одной результативной передачей.

Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке, и ему потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Отметим, что «Зенит» победил «Тамбов» со счётом 91:49. Клуб из Санкт-Петербурга вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу.

Ранее Сергей Карасёв высказался по поводу страшного падения в матче с ЦСКА.