Инсайдер назвал игрока «Филадельфии», за которым следят много команд НБА

Известный североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что за форвардом «Филадельфии Сиксерс» Тобиасом Харрисом следит множество клубов в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Многие команды следят за ним и смотрят на то, что с ним происходит», – сказал Чарания в эфире подкаста Run It Back.

Отметим, что на данный момент «Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Пенсильвании победил в 21 матче при девяти поражениях. Команда в конференции уступает лишь «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».

Напомним, для Харриса это пятый сезон в «Филадельфии», 31-летний баскетболист ранее выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс».