Джамал Кроуфорд встал на сторону вдовы Коби Брайанта, которую обвинили в расизме

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Джамал Кроуфорд встал на защиту Ванессы Брайант, которая является вдовой легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта.

«Умар сходит с ума. Ванесса Брайант делает для нынешнего и будущего поколения больше, чем большинство других. Видите вы это или нет, но не всё попадает на камеры… Чему я научился в жизни, так это тому, что те, кто делает, просто берут и делают. А те, кто не делает, говорят о тех, кто делает», – написал Джамал Кроуфорд в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, американский психолог Умар Джонсон обвинил Ванессу в том, что она неправильно распоряжается наследством покойного мужа. К тому же финансово спонсирует три колледжа, в которых преобладают белые студенты.