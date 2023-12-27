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Вдову Коби Брайанта обвинили в том, что она не тратит его наследство на помощь чернокожим

Вдову Коби Брайанта обвинили в том, что она не тратит его наследство на помощь чернокожим
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Американский психолог Умар Джонсон, известный своим участием в различных движениях в защиту прав чернокожего населения, раскритиковал Ванессу Брайант, вдову бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

«Ванесса Брайант унаследовала богатство Коби. Использует ли Ванесса Брайант деньги этого чернокожего мужчины, чтобы принести пользу чернокожему сообществу? Абсолютно нет.

Ванесса Брайант только что запустила инициативу с финансовой помощью трём колледжам, в которых преобладают белые студенты, что-то вроде спортивной программы с деньгами и именем Коби, но среди них нет ни одного исторически «чёрного» заведения», — рассказал Джонсон в подкасте Джо Баддена.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.

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